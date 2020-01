41% das empresas do Turismo investiram em inovação em 2019

O inquérito da Nova IMS – Information Management School, realizado em parceria com a Confederação do Turismo de Portugal, concluiu que 41% das empresas portuguesas a atuarem no setor do turismo investiram em Inovação, durante 2019.

Estas são algumas das conclusões de um estudo em que se constata que existe alguma disparidade em termos da maturidade digital das empresas, sendo que a hotelaria é a que se encontra mais desenvolvida. Por outro lado, quando considerada a perceção das empresas, relativamente a um ideal de maturidade digital, a maioria (59%) considerou estar em fase de ‘Desenvolvimento’, 31% em ‘Maturidade’ e apenas 9% em estado ‘Precoce’.

No entanto, quando aferidas dimensões críticas para a Transformação Digital, e reveladoras do nível de maturidade digital alcançada, verifica-se que o mesmo é inferior ao percepcionado. Em particular, considerando os domínios da Inovação e da Estratégia Digital, quando um número significativo de empresas se encontra entre num estado de ‘Precocidade’ (17% e 24%) e níveis intermédios (18% e 17%), com menos de 30% num nível de ‘Desenvolvimento’ (29% e 24%).

Para Carlos Reis Marques, um dos investigadores do estudo, “os resultados obtidos demonstram que existem estados de maturidade muito diversos em termos da transformação digital, sendo de destacar que é consensual a convicção de que a inovação nesta área impacta positivamente na criação de valor”.

O inquérito conclui ainda que o investimento em tecnologias digitais tem vindo a aumentar em 72% das empresas, sendo que o mesmo cresceu na ordem de 20,6% no último ano. A maioria deste investimento tem-se situado preferencialmente em cloud services (74%), seguido da melhoria das ferramentas de marketing digital e incremento/integração de redes sociais (ambos com 65%). Do total, 19% das empresas que refere não estar a investir em tecnologias digitais, justifica-o pela dificuldade de recursos humanos disponíveis e com competências nesta área.

Nesse particular, a maioria das empresas (53%) refere não investir nesta área, particularmente no digital, fundamentando a sua decisão com base na dificuldade em afetar recursos humanos, bem como nos riscos de não retorno desse investimento. As 41% das empresas que investem em inovação, referem que aplicam 13,6% do mesmo, em média, especificamente em inovação digital.

Do total dos inquiridos, 38% das empresas refere aplicar a inovação na melhoria de produtos/serviços já existentes, sendo o desenvolvimento de novos produtos/serviços a orientação apenas seguida por 18% das empresas. Apenas 3% das empresas possui Certificação na Norma Portuguesa 4457, tendo esta sido desenvolvida para suportar as atividades de IDI nas empresas nacionais, nos diversos sectores de actividade.