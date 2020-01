Nick Jonas alvo de piadas em noite dedicada a Kobe Bryant

O cantor Nick Jonas está a ser alvo de piadas, depois da sua subida ao palco, acompanhado pelos irmão, nos Grammy, numa noite em Los Angeles que foi mais de homenagem do que gargalhadas, devido à morte de Kobe Bryant.

O mais novo dos Jonas Brothers foi apanhado com comida nos dentes, enquanto estava ser filmado em palco para uma atuação na cerimónia.

O momento não passou despercebido e não faltam reproduções e vários zoom nas imagens partilhadas na net.

Mas Nick não pareceu ter ficado muito envergonhado e consegui reagir à situação com humor. “Pelo menos sabem que eu como verduras!”, pode ler-se na sua conta de Twitter.

And at least you all know I eat my greens. 🤪