Pinto da Costa já escolheu o substituto para Sérgio Conceição e oferece salário milionário

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, já terá escolhido o sucessor de Sérgio Conceição no comando técnico da equipa.

De acordo com o Correio da Manhã, Pinto da Costa escolheu Jorge Jesus para suceder a Sérgio Conceição no comando técnico da equipa depois de este colocar o lugar à disposição no seguimento da derrota frente ao Sporting de Braga na final da Taça da Liga.

Atualmente no comando técnico do Flamengo, Jorge Jesus poderá ser o próximo treinador do FC Porto e Pinto da Costa pretende ‘fechar’ o negócio antes que este renove o contrato com a formação brasileira.