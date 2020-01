Avião sai da pista de aterragem e entra em estrada movimentada no Irão

Um avião da Caspian Airlines, uma companhia aérea iraniana, teve um acidente e acabou por sair da pista de aterragem, em Mahshahr, no Irão, esta segunda-feira de manhã. A aeronave acabou por entrar numa estrada movimentada, gerando o pânico entre a população.

A rápida intervenção das autoridades fez com que a evacuação fosse segura. Através dos vídeos e imagens partilhadas nas redes sociais, os passageiros parecem ajudar-se mutuamente a sair do transporte aéreo. Alguns saíram pelas portas principais, enquanto outros por saídas de emergência nas asas do avião, de acordo com uma agência de notícias iraniana, citada pela CNN.

Caspian Airlines McDonnell Douglas MD-83 overshoots runway and ends up on highway https://t.co/fTc0mrYQTR pic.twitter.com/sWSxq0B1kz — Aviation24.be (@aviation24_be) January 27, 2020