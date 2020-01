Incêndio em residência mata mulher de 57 anos em Sintra

Uma mulher de 57 anos morreu, este domingo à noite, por inalação de fumos na sequência de um incêndio em Colares, Sintra.

A origem das chamas terá sido a máquina de suporte de oxigénio que a vitima usava, segundo o Correio da Manhã. Mas a informação não foi confirmada, pois as autoridades ainda estão a investigar as circunstâncias do fogo

A mulher vivia com o marido e com a filha. No local estiveram os bombeiros de Colares e o INEM, que declarou o óbito no local.