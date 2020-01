Fernando Rocha ajuda menino de 10 anos que nasceu sem mão a ter nova prótese

O humorista Fernando Rocha anunciou, através das suas redes sociais, ter conseguido dinheiro suficiente para ajudar Diogo Farinhoto, um menino de 10 anos que nasceu sem a mão direta, a obter uma nova prótese, depois de um espetáculo solidário em Caminha, no sábado à noite.

"Conseguimos c...!!!", escreveu o artista, numa fotografia acompanhado por o menor. "Missão cumprida. Hoje quero agradecer ao público de Caminha por ter ido a este espetáculo que tinha o objetivo de arrecadar dinheiro para uma prótese para o pequeno Diogo. Resultado, casa cheia e objetivo alcançado", disse o humorista, numa publicação que gerou milhares de gostos e centenas de partilhas.

"Um dia vi o caso do Diogo nas redes sociais e voluntariei-me para oferecer um espetáculo, alguém viu o meu post (Henrique Dantas) e fez chegar aos pais do Diogo e à autarquia de Caminha, que logo se disponibilizou com o pavilhão, a @audio_stage do meu grande amigo Paulo Baixinho, ofereceu o som e luz. Com isto, conseguimos arrecadar 13.000 euros, apesar de não chegar para cobrir as despesas da prótese, o Dr. Marco Baggini da @ortoadapta empresa que construiu a prótese, assumiu o restante", contou. "Este evento não mudou o mundo, mas mudou a vida desta criança. Há uma coisa que quero dizer ao pequeno Diogo ao público maravilhoso: "Conseguimos c...!!!".

Diogo Farinhoto necessitava de uma mão mioeléctrica. Cada prótese custa em média 16 mil euros e o menino irá necessitar de a renovar diversas vezes ao longo do seu crescimento. A mãe de Diogo, Elisabete Gonçalves mostrou-se emocionada com a situação e agradeceu a colaboração de Fernando Rocha para ajudar a criança. "Estou de coração cheio. Nunca na minha vida pensei viver o dia de hoje. Obrigado por ser a pessoa maravilhosa que é, humilde e de coração grande. Sem nos conhecer de lado nenhum disponibilizou-se logo para nos ajudar. Sem duvida que fez uma criança muito feliz", disse.