Cadela impediu dona de voar para Wuhan: "Tão sortuda por te ter na minha vida"

Uma mulher acredita que o seu cão lhe salvou a vida, depois de ter roído o seu passaporte e a ter impedido de voar para a cidade chinesa de Wuhan, onde começou o surto do novo coronavírus.

Quando partilhou a história pela primeira vez, a dona de Kimi mostrou-se irritada com a atitude do animal. “Encontrei esta cena quando voltei à sala", escreveu.

No entanto, este domingo, partilhou novamente uma fotografia do passaporte rasgado, mas com um discurso completamente diferente. "Tão sortuda por te ter na minha vida", escreveu.

O coronavírus que surgiu na cidade de Wuhan já provocou a morte de mais de oitenta pessoas e deixou milhares infetados.