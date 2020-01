Detido terceiro homem suspeito do assassinato do médio inglês Jordan Sinnot

O terceiro suspeito do homicídio do antigo médio do Huddersfield Jordan Sinnot foi detido esta segunda-feira. O jogador morreu, este sábado, depois de ter sido agredido num centro comercial, de madrugada, em Nottinghamshire, Inglaterra, avançaram as autoridades inglesas.

Dois homens, um de 21 e outro de 27, encontram-se detidos, suspeitos também de estarem envolvidos na morte de Sinnot, segundo o jornal britânico The Guardian.

O jogador de 25 anos sofreu uma fratura grave no crânio e acabou por ser transferido para o hospital mais próximo. Apesar dos esforços da equipa médica, o óbito de Sinnot acabou por ser declarado no hospital, momentos depois da sua chegada.