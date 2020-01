Ana Maria Braga diagnosticada com cancro do pulmão

A apresentadora foi diagnosticada no ínicio do ano.

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou, esta segunda-feira, que foi diagnosticada com um novo cancro no pulmão. No final do seu programa, Mais Você, a apresentadora revelou aos espetadores que, depois de ter removido dois tumores malignos no ano passado, no mesmo local, o cancro tinha regressado.

"Tive dois pequenos cancros do pulmão no ano passado - um foi operado e outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, fui diagnosticada com outro cancro do pulmão, que é um adenocarcinoma. É semelhante aos outros, mas não é passível de cirurgia ou de radioterapia. É mais agressivo. Descobri no começo do ano", explicou.

A apresentadora começou esta sexta-feira os tratamentos de quimioterapia e imunoterapia a que deverá submeter-se a cada 21 dias. "Não sabia se conseguiria chegar aqui hoje. Há efeitos colaterais. Não vai cair o cabelo. A quimioterapia evoluiu. Há dias em que ficas mais sensível. Farei alguns novos ciclos de imunoterapia e quimioterapia. Farei a próxima no dia 14 [de fevereiro]. Tenho muita fé. Quero agradecer aos meus chefes por me permitirem estar aqui", disse.