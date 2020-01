PS quer terminar com 'vistos gold' em Lisboa e Porto

Esta medida tem como intuito retirar "pressão das áreas metropolitanas", travar a "especulação imobiliária", fazer com que ocorram mais investimento e incentivar a criação de mais empregos nas regiões do interior e nas regiões autónomas do país.

O PS avançou, esta segunda-feira, com uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado sobre os vistos gold. O partido afirma que devem ser incentivados os investimentos às zonas do interior do país e às regiões autónomas dos Açores e da Madeira e para isso devem acabar-se com os vistos gold em Lisboa e no Porto.

Esta medida tem como intuito retirar "pressão das áreas metropolitanas", travar a "especulação imobiliária", fazer com que ocorram mais investimento e incentivar a criação de mais empregos nas regiões do interior e nas regiões autónomas do país, segundo a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, em declarações ao jornal Eco. A proposta prevê ainda aumentar “o valor mínimo dos investimentos e do número de postos de trabalho a criar”.

O regime irá manter-se apenas para investimentos imobiliários no interior nas regiões autónomas do país.

Os vistos "gold" foram criados para promover o investimento e a criação de emprego em Portugal. “Quem fizer investimento no interior e das regiões autónomas, bem como criar emprego, tem direito a esse visto 'gold', retirando assim a pressão das áreas metropolitanas e desenvolvendo e ajudando a uma maior coesão territorial”, afirma Ana Catarina Mendes.