Irina Shayk fala pela primeira vez sobre fim de casamento com Bradley Cooper

Irina Shayk é a protagonista da revista Vogue britânica deste mês e decidiu, pela primeira vez, falar sobre o fim do seu casamento com o ator Bradley Cooper, com quem tem uma filha em comum.

"Eu acho que em todas as boas relações nós trazemos o nosso melhor e pior - é apenas a natureza de um ser humano. Duas ótimas pessoas não precisam de formar um bom casal", disse, sublinhando que o casal teve "sorte" pelo tempo em que esteve junto.

A modelo ainda falou sobre a sua personalidade, que na sua visão "assusta alguns homens". "Sei o que quero e acho que isso assusta alguns homens. Se alguém sai da minha vida, fica fora da minha vida, eu corto todos os laços. Acho que algumas pessoas assustam-se com esta frieza. Acho também que muitas pessoas não sabem que por trás disso há uma boa pessoa, doce, que chora nas entrevistas", confessou.