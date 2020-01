O produto mais vendido da Volkswagen, em 2019, não foi um carro. O artigo mais vendido foram salsichas, que a marca alemã produz desde a década de 70.

Desde 1973, que a marca produz salsichas Currywurst, em Wolfsburgo, na Alemanha, ao lado da fábrica que produz automóveis. São produzidas, em média, 18 mil salsichas por dia. Grande parte da produção destina-se ao consumo interno da empresa, nomeadamente nas cantinas, mas também há uma parte que segue para comercialização, daí este alimento fazer parte do catálogo da marca.

Em 2019, foram produzidos 6,2 milhões de carros em todo o mundo, enquanto, no mesmo período foram produzidas 6,8 milhões de salsichas, que é conhecido pela referência 199 398 500 A.

Na década de 70, a marca fez as contas e percebeu que era mais barato produzir as salsichas do que comprá-las a um fornecedor externo.