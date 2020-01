PJ detém espanhol procurado por assaltos a bancos e homicídio desde os anos 90

Um cidadão espanhol, de 54 anos, foi detido pela Polícia Judiciária no passado dia 25 de janeiro, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias espanholas.

O espanhol era procurado em Espanha “para cumprimento de uma pena cumulativa de 30 anos de prisão, pela prática de vários crimes de roubo à mão armada a agências bancárias, de extorsão a empresários e de um crime de homicídio, factos cometidos entre os anos de 1990 e 1997”, lê-se no comunicado da PJ.

As autoridades dão ainda conta de que o arguido já foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães e encontra-se agora em prisão preventiva a aguardar extradição.