Polícia britânica partilha fotografias de bebé abandonado para encontrar a mãe

A polícia metropolitana de Londres está a tentar localizar a mãe de um recém-nascido, abandonado este fim de semana, numa rua em Sandringham Road.

As autoridades partilharam várias fotos do bebé, apelidado de Edward pela equipa hospitalar que o assistiu, com o intuito de encontrar a mãe e garantir o seu bem-estar. O detetive Andy Barry chegou mesmo a lançar um comunicado, onde se dirigiu à mãe do menino e garantiu que esta não irá sofrer consequências pelo abandono da criança.

“Estou a falar para a mãe do Edward. És a minha principal preocupação. Não sei as circunstâncias do nascimento dele, mas como pai percebo como a parentalidade pode ser assustadora. Posso oferecer ajuda. Fica com a garantia de que não terás problemas. O Edward está bem e em segurança e a tua saúde e bem-estar são a nossa prioridade", pode ler-se na nota divulgada pelo jornal The Guardian.

As autoridades afirmam que o bebé antes de ser encontrado tinha sido alimentado, estava agasalhado e acreditam que foi deixado numa área aberta para ser encontrado mais facilmente. Apelam ainda a qualquer testemunha que saiba do paradeiro da mãe de Edward que fale com as autoridades e os ajudem a garantir o bem-estar da mulher.