Guitarrista dos Xutos & Pontapés nega maus-tratos a animais

O guitarrista da banda Xutos & Pontapés, João Cabeleira, e a mulher, Ana Bastet, foram acusados recentemente de mal tratar os seus animais. Imagens dos animais foram partilhadas nas redes sociais, inclusive pela apresentadora e taróloga Maya, onde é evidente a extrema magreza dos animais e a falta de higiene numa moradia em Santo António da Caparica, em Almada.

O músico veio a público negar as acusações. "Isso é uma série de malta que não tem nada que fazer, pessoas que querem arranjar chatices. Na minha casa não falta nada, nem para os animais nem para as crianças. Estou indignado com isto. Essas pessoas deviam ser processadas por difamação", disse, em declarações ao Correio da Manhã.

"Ainda hoje de manhã (segunda-feira) estiveram lá em casa pessoas do IRA (Intervenção e Resgate Animal) e verificaram que só um cão é que não tem chip. Disseram que está tudo bem e que vão publicar isso mesmo no site deles", explicou.

Ana Bastet também negou qualquer tipo de acusação e diz que as imagens foram manipuladas.

Por outro lado, Patrícia Perdigão, dirigente da Associação dos Patudos da Costa afirma que a mulher do músico se dirigiu à associação para pedir ajuda, depois de as primeiras fotos terem sido partilhadas nas redes sociais. "A Ana veio falar connosco com ar deprimido. Disse que estava a passar por um divórcio e que o marido não quis os cães. Oferecemos ajuda mas recusou".