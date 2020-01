Kobe Bryant e a mulher tinham combinado que "nunca voariam de helicóptero juntos"

Kobe Bryant morreu num acidente de helicóptero, que vitimou ao todo nove pessoas, incluindo a filha do desportista Gigi, no passado domingo.

Depois da morte trágica da estrela de NBA Kobe Bryant, num acidente de helicóptero, no passado domingo, que vitimou ao todo nove pessoas, incluindo a filha do desportista Gigi, foram feitas várias declarações sobre o casamento de Bryant e a sua família.

Segundo declarações de uma fonte próxima da família à revista People Kobe Bryant e Vanessa Bryant tinham um acordo: "nunca voariam de helicóptero juntos", revelou.

O ex-jogador dos Los Angeles Lakers tinha dito anteriormente, durante uma entrevista, que utilizava bastante o helicóptero para passar mais tempo com a família. "Estava sentado no trânsito e acabei por perder uma peça da escola. Tinha de arranjar uma maneira de conseguir treinar e focar-me no trabalho, mas sem comprometer o tempo com a família. Foi aí que me virei para os helicópteros, para ser capaz de ir e vir [do treino] em 15 minutos", explicou na altura.