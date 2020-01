Carro do corpo de segurança da PSP ‘choca’ contra veículo do Presidente checo na A1

Destacamento de Trânsito da GNR do Carregado está a investigar o acidente.

Um automóvel do Corpo de Segurança Pessoal da PSP esteve envolvido num acidente de viação com um veículo da comitiva do Presidente da República Checa, que está em Portugal para uma vista de Estado.

O acidente ocorreu pouco depois das 13h, na A1, sentido Norte-Sul, junto a Aveiras de Cima, segundo o Correio da Manhã.

O mesmo jornal adianta que o carro da PSP, da marca BMW, bateu na traseira do veículo onde seguia o chefe de Estado checo, que acabou por se despistar.

Os três ocupantes do carro da PSP, todos agentes do Corpo de Segurança Pessoal, escaparam quase ilesos.

No local, estiveram os bombeiros de Alcoentre que prestaram assistência aos agentes, só por precaução.

O acidente está agora a ser investigado pelo destacamento de Trânsito da GNR do Carregado.