André Ventura reage a saudação nazi durante comício do Chega | Vídeo

Um vídeo onde se pode ver um homem a fazer uma saudação nazi, enquanto se cantava o hino nacional, num jantar do Chega, no Porto, gerou polémica nas redes sociais. E André Ventura já reagiu à situação, afirmando que repudia a atitude do homem e que este irá ser “imediatamente” alvo de um processo disciplinar, caso seja um apoiante do partido, em declarações ao Jornal de Notícias.

O deputado único do Chega diz que apenas se apercebeu da saudação nazi, quando o hino já estava a terminar e ficou sem saber o que fazer, visto não querer interromper o hino nacional. "Foi uma situação incómoda", afirma.

Além disso, André Ventura diz ainda não ter agido pois não sabe quem é o homem. "Não fazia ideia quem era esta pessoa e continuo sem saber. Não é ninguém da organização do jantar nem nenhum militante conhecido", sublinha, afirmando estar disponível para ajudar as autoridades a identificar o homem em questão. "Se as autoridades competentes solicitarem ao Chega a identificação do indivíduo, obviamente que serão dados todos os elementos disponíveis", diz Ventura.