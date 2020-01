Bruno Fernandes pode estar a caminho de Espanha. De acordo com a notícia avançada pelo jornal Super Deport, o médio português pode chegar ao Barcelona, com uma passagem pelo Valência.

De acordo com o jornal desportivo, Bruno Fernandes poderá chegar ao Barcelona no verão, com uma escala pelo Valência até ao final da época. Mas o negócio estará dependente de Rodrigo Moreno, jogador do clube onde alinha Gonçalo Guedes e que é desejado pela equipa catalã.

O português iria seguir neste mercado de janeiro para o Valência, caso a transferência de Rodrigo para Camp Nou se venha a confirmar, uma vez que com Luis Suárez lesionado, o Barcelona tem procurado um substituto para o uruguaio.

No entanto, as exigências do Valência podem levar o Barcelona a avançar já por Bruno Fernandes, com o objetivo de o ceder ao clube ‘Che’, que também irá precisar de um substituto para Rodrigo.

Assim, o Barcelona pode avançar já por Bruno Fernandes para o ceder ao Valência até ao final da época. Na próxima temporada, o médio, de 25 anos, podia então apresentar-se ao serviço do Barcelona.