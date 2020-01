Colisão em Miranda do Douro faz quatro feridos graves

Uma colisão entre dois carros, na Estrada Nacional 218 (EN218), que liga Miranda do Douro ao Santuário do Naso, deixou quatro pessoas gravemente feridas, esta terça-feira.

"Temos a registar quatro feridos graves, que resultam do choque entre duas viaturas ligeiras. Um dos veículos, após o embate, acabou por capotar", disse o segundo comandante dos bombeiros de Miranda do Douro, Júlio Miguel, citado pela agência Lusa, acrescentando ainda que as vítimas foram transportadas para o Hospital de Bragança.

O alerta foi dado pelas 13h15.

No local estiveram 19 operacionais, apoiados por oito viaturas.