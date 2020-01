Pico do coronavírus deverá acontecer "entre uma semana e 10 dias"

O pico do surto do novo coronavírus detetado na China e que já fez mais de 100 mortos ainda está para acontecer. A pior fase deverá ocorrer no prazo entre “uma semana e 10 dias", segundo um especialista chinês, citado na imprensa daquele país.

"É difícil prever exatamente quando o pico [do 2019-nCoV] será atingido. Mas deverá acontecer entre cerca de uma semana e 10 dias", disse Zhong Nanshan, em declarações à agência noticiosa estatal Nova China (Xinhua).

O último balanço oficial dava conta de 106 vítimas mortais e mais 4684 pessoas infetadas. Esta terça-feira também veio a confirmar-se, na Alemanha, o primeiro caso na Europa de transmissão direta entre humanos.