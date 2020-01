Duas menores atropeladas à porta de escola em Lousada

O acidente ocorreu quando um veículo ligeiro ultrapassava um camião, que tinha parado para deixar as menores passar.

Duas menores foram atropeladas, esta terça-feira, em frente à EB 2,3 de Lustosa, em Lousada, no Porto, avançou o Jornal de Notícias. O acidente ocorreu quando um veículo ligeiro ultrapassava um camião, que tinha parado para deixar as menores passar.

Uma das menores foi projetada e acabou por sofrer ferimentos graves com a colisão, tendo recebido assistência no local pelos Bombeiros Voluntários de Lousada. Acabou por ser transportada para o Hospital de São João, no Porto.

A outra jovem sofreu ferimentos ligeiros e foi levada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.