Homem agride funcionária do Tribunal de Matosinhos

Uma funcionária do Tribunal de Matosinhos foi agredida, esta terça-feira, no corredor de acesso às salas de audiência por um homem que ia ser julgado por um crime de maus-tratos a animais, julgamento esse que foi adiado.

O acusado utilizou o seu telemóvel no corredor de acesso à sala de audiências para fotografar as pessoas que o tinham denunciado, o que levou um elemento de segurança do tribunal a intervir e a retirar-lhe o telemóvel. Irritado com a situação, o agressor acabou por agredir a funcionária que tinha o dispositivo, deixando-a com arranhões e hematomas nos braços.

O homem foi detido pela PSP e levado para uma esquadra no Porto. Será presente a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira.

Já há duas semanas uma juíza e uma procuradora foram atacadas também no Tribunal de Matosinhos, o que na visão do coordenador da Região Norte do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), Manuel Soares, é apenas um dos exemplos da falta de segurança que existe nestas instituições em Portugal.

"Estes casos não podem acontecer. Tem de haver uma segurança muito apertada e os grandes tribunais precisam de forças de segurança em número suficiente. Nas basta ter segurança privada", sustenta. "Não basta haver seguranças privadas nos tribunais, é preciso colocar polícias no interior dos tribunais", defende Manuel Sousa, em declarações ao Jornal de Notícias.