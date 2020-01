Há três novos casos do novo coronavírus na Alemanha. De acordo com as autoridades alemãs, todos trabalham na mesma empresa onde foi diagnosticado o primeiro paciente infetado, no distrito de Starnberg, na região da Baviera.

Recorde-se que as autoridades de saúde do Estado da Baviera tinham revalado que o doente alemão, diagnosticado esta segunda-feira, foi o primeiro europeu infetado pelo vírus sem ter estado na China. O homem tinha sido infetado por uma colega, que foi da China para a Alemanha para fazer uma formação durante alguns dias

Agora, outros três funcionários da mesma empresa, uma empresa de automóveis, foram diagnosticados com o novo coronavírus.