Sobe para 132 o números de mortos causados pelo novo coronavírus

Até ao momento, todas as vítimas mortais foram registadas na China.

O novo coronavírus, com origem na cidade chinesa de Wuhan, já causou a morte a, pelo menos, 132 pessoas. Apesar de haver casos registados fora do continente asiático - Europa e Estados Unidos - as vítimas mortais foram todas registadas na China.

Os primeiros casos de 2019-nCoV foram registadso em França, no entanto, na terça-feira, havia registados quatro casos na Alemanha, na região da Baviera. O primeiro caso a ser identificado no país, na segunda-feira, tratou-se do primeiro caso de transmissãodireta na Europa.

Acredita-se que o vírus terá sido contraído através de uma colega de trabalho chinesa, com quem o homem tinha estado em contacto, durante a semana passada, na Alemanha.

Para além das 132 pessoas que morreram vítimas deste novo coronavírus, há, pelo menos, 6106 pessoas infetadas.