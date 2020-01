Chineses ‘presos’ em casa vão às janela gritar: “Resiste Wuhan!”

Os habitantes da cidade de Wuhan, o epicentro do surto do novo coronavírus, estão empenhados em não se deixar abater.

Vídeos recentes dão conta da forma como se motivam uns aos outros e evitam cair no pânico. “Resiste Wuhan! Resiste Wuhan!”, ouve-se gritar às janelas, espalhadas pela cidade, onde surgiram os primeiros caos de 2019-NCoV, que já matou 132 vítimas e infetou 6147 pessoas.

O grito é mais de alento do que revolta, o objetivo parece ser o de não deixar esmorecer o espírito dos habitantes, mas também da própria nação.

People in Wuhan are calling “Fighting, Wuhan” and singing now #coronavirus #Wuhan #PrayForWuhan pic.twitter.com/bIJ3FRMP80