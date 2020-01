Kate Middleton fotografada sem anel de noivado

Kate Middleton foi vista sem o seu anel de noivado, esta terça-feira, o que gerou alguma polémica nas redes sociais e nas revistas cor-de-rosa. No entanto, segundo a revista People, o facto de a duquesa de Cambridge estar sem o anel de noivado não é sinónimo de problemas no casamento com o príncipe William, mas apenas o cumprimento de um protocolo.

Kate Middleton fez uma visita ao Evelina Children’s Hospital, em Londres, para participar num workshop promovido pelo National Portrait Gallery’s Hospital Program, tendo como objetivo mostrar como a arte pode ajudar os mais novos. A instituição aconselha os visitantes a retirar todas as peças de joalharia antes de entrarem no hospital com o objetivo de impedir a contração de germes.

Para seguir o protocolo, Kate usou apenas o seu anel de casamento e optou por deixar o seu anel de noivado em casa.