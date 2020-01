Prisa aprova venda da Media Capital à Cofina

Os acionistas da Prisa já aprovaram a venda da Media Capital à Cofina numa assembleia-geral extraordinária realizada esta quarta-feira.

A decisão foi comunicada à Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola onde a empresa explica que “ficam aprovadas todas as propostas de acordos submetidas à assembleia-geral pelo conselho de administração”.

Assim, está dado o ok à venda da Vertix, que detém 94,96% da Media Capital.

Também os acionistas da Cofina e da Media Capital se reúnem esta quarta-feira para aprovarem o negócio.

Segundo a Cofina, os acionistas vão “deliberar sobre a alteração da redação do n.º 2 do artigo 4.º dos estatutos da sociedade, autorizando o Conselho de Administração para aumentar o capital social da sociedade, com definição de condições de exercício da referida autorização". Recorde-se que a Cofina vai realizar um aumento de capital de até 85 milhões.