Lisboa é a cidade com mais trânsito na Península Ibérica

As conclusões são do TomTom Traffic Index indicam que os lisboetas passam em média 43 minutos no trânsito diariamente, o que perfaz um total de 158 horas por ano. Os condutores no Porto perdem em média 39 minutos no trânsito todos os dias.

Em 2019, Lisboa foi, pela quarta vez consecutiva, a cidade com mais trânsito da Península Ibérica, acima de grandes cidades espanholas como Madrid ou Barcelona. As conclusões são do TomTom Traffic Index, que anualmente analisa o congestionamento de trânsito em 416 cidades de 57 países. Segundo este barómetro, Lisboa tem uma percentagem de 33% no que diz respeito ao congestionamento, fazendo com que os lisboetas passem cerca de 43 minutos no trânsito diariamente, o que perfaz um total de 158 horas por ano.

O índice de tráfego aumentou em relação ao ano passado, mas a capital portuguesa acabou por descer quatro lugares no ranking, ocupando agora a 81.ª posição a nível mundial.

O Porto também viu o seu índice de tráfego aumentar, tendo subido três pontos percentuais em relação ao ano passado, e subindo 13 lugares no ranking, ocupando a posição 108. Ainda assim, com um índice de 31%, mantém-se inferior ao de Lisboa. Na invicta, os condutores perdem 39 minutos no trânsito, somando um total de cerca 154 horas anuais.

O final do dia de sexta-feira (entre as 18h00 e as 19h00) acarreta os principais problemas de congestionamento de trânsito, tanto em Lisboa como no Porto. Analisando os níveis de tráfego nas autoestradas, estes situam-se nos 23% em Lisboa e 21% no Porto. Já nas vias secundárias, o congestionamento aumenta para 34% em Lisboa e 36% no Porto, registando, respetivamente, uma subida de um e três pontos percentuais em relação ao ano passado.

Além das duas principais cidades portuguesas, o TomTom Traffic Index englobou as cidades do Funchal (17%, 351.ª posição), Braga (18%, 334.ª posição) e Coimbra (15%, 375.ª posição), sendo que todas elas registaram um aumento na percentagem de tráfego. De acordo com o relatório da TomTom, no Funchal e em Braga, os condutores passam uma média de 22 e 24 minutos por dia no trânsito, respetivamente, e 18 minutos em Coimbra. Tal como acontece em Lisboa e no Porto, o período de maior congestionamento é ao final do dia, sendo que neste caso, o dia da semana mais congestionado regista uma maior variação.

De acordo com este estudo, o ranking mundial volta a ser liderado por uma cidade indiana. Em 2019, Bengaluru encabeçou o pódio, com os condutores da cidade indiana a passarem 71% de tempo adicional no trânsito. Segue-se a capital das Filipinas, Manila (71%), Bogotá, na Colômbia (68%), a cidade mais congestionada de 2018, Bombaim, (65%) e Pune, também na Índia (58%), completando assim o top-5 das cidades com mais trânsito do mundo.

Moscovo volta a liderar a lista europeia (59%) e Istambul (55%) precede-o mais uma vez, com Kiev (53%), Bucareste (52%) e São Petersburgo (49%) a seguir. As cidades de Bruxelas (37%), Londres (37%) e Paris (36%) ocupam a 11.ª, 12.ª e 13.ª posição, respetivamente. Grandes capitais como Paris (39%), Roma (38%) e Londres (38%) ficaram em 14.º, 15.º, e 17.º, respetivamente.