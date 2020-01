Torra anuncia eleições antecipadas

Numa declaração institucional, Torra, que faz parte do partido independentista Juntos pela Catalunha, falou na "deterioração da confiança mútua" com o seu parceiro de Governo, a Esquerda Repúblicana Catalã.



O presidente do Governo autonómico catalão, Quim Torra, anunciou esta quarta-feira que quer antecipar as eleições, mas não indicou uma data porque quer que o Parlament aprove primeiro o orçamento regional de 2020.

"Assim que for aprovado o orçamento, anunciarei a data de eleições e fá-lo-ei de olhos postos naquilo que for melhor para o país. Com esse critério em conta, decidirei quando serão as eleições", disse Torra.

Numa declaração institucional, Torra, que faz parte do partido independentista Juntos pela Catalunha, falou na "deterioração da confiança mútua" com o seu parceiro de Governo, a Esquerda Repúblicana Catalã.

"Nenhum Governo pode funcionar sem unidade, sem uma estratégia comum e partilhada, sem lealdade entre os parceiros", afirmou o independentista. Em causa está a decisão da ERC de aceitar de facto a decisão da Junta Eleitoral Central de retirar o mandato de deputado a Torra (mas não o de presidente de Governo), a qual o Supremo Tribunal deu razão. Foi-lhe retirado o mandato devido ao crime de desobediência, por Torra se ter recusado a retirar símbolos pró-independência da sede do Governo catalão.