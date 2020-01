Manuel Magina da Silva é o novo Diretor Nacional da PSP

Manuel Augusto Magina da Silva foi nomeado novo Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), pelo primeiro-ministro e pelo ministro da Administração Interna, segundo um comunicado do Governo enviado às redações. A cerimónia de tomada de posse está marcada para o próximo dia 3 de fevereiro, no Ministério da Administração Interna.

O novo diretor da PSP tem 54 anos e exerce, desde 3 de agosto de 2015, as funções de Diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP, onde excerceu "o comando estratégico de diversas operações policiais complexas relacionadas com a gestão da segurança de grandes eventos desportivos e manifestações com dimensão nacional", pode ler-se na nota.

Foi também Comandante da Unidade Especial de Polícia, desde maio de 2008 a fevereiro de 2012, "participou no planeamento e no comando de diversas operações policiais complexas e de elevado risco, ocorridas em território nacional, nomeadamente as relacionadas com a realização da Cimeira Ibero-Americana (novembro de 2009), a visita do Papa Bento XVI (maio de 2010) e a realização da cimeira da NATO (novembro de 2010)", conclui o documento.