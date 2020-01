Acendeu charro em frente ao juiz enquanto respondia por posse ilegal de droga | Vídeo

Um homem foi filmado, esta segunda-feira, a fumar marijuana durante uma audiência em tribunal por posse ilegal de droga, no Estado norte-americano do Tennessee.

Em declarações à WTVF, o xerife do condado de Wilson, Rober Bryan, explicou que o suspeito, Spencer Boston, de 20 anos, tinha comparecido no tribunal devido a uma acusação por posse ilegal de drogas. No momento em que ia ser discutida a sua sentença, o homem acendeu um charro de marijuana em frente do juiz.

"Foi uma das coisas mais loucas que já vi", disse Rober Bryan.

O momento foi captado pelas imagens de videovigilância do tribunal do condado de Wilson. O suspeito foi acusado de um segundo crime por posse ilegal de droga e de desrespeito ao tribunal.