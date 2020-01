Casal de origem portuguesa morre em incêndio em habitação na Bélgica

Um incêndio numa casa provocou a morte de um casal de origem portuguesa, na cidade de Beersel, na Bélgica, esta terça-feira.

Segundo o Jornal de Notícias, que cita a imprensa local, a mulher, de 39 anos, morreu esta terça-feira, e o homem, de 42 anos, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu esta quarta-feira no hospital.

O incêndio deflagrou na casa onde o casal vivia, juntamente com os filhos, por voltas 12h25 locais. No momento do incêndio apenas a mulher e o marido se encontravam na habitação. Os filhos estariam na escola.

As autoridades iniciaram uma investigação judicial por homicídio e incêndio criminoso. "Foi solicitado um juiz de investigação por homicídio e incêndio criminoso fatal numa casa habitada", disse Carol Vercarre, porta-voz da procuradoria de Halle-Vilvoorde.