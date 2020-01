Parlamento Europeu aprova acordo para o Brexit

O Parlamento Europeu aprovou, esta quarta-feira, o Acordo para o Brexit, dando assim por concluído o processo iniciado em 2016.

O diploma foi aprovado com 621 votos a favor, 49 votos contra e 13 abstenções.

A saída efetiva do Reino Unido da União Europeia irá ocorrer no dia 31 de janeiro, à meia-noite em Bruxelas (23h00 em Lisboa).

No sábado, dia 1 de fevereiro, iniciar-se-á o "período de transição", até 31 de dezembro de 2020 - será assim negociada a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia.

Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia prestou tributo a todos os britânicos que contribuíram para a construção da União Europeia.

"Como presidente da Comissão Europeia, antes de mais quero prestar tributo a todos os britânicos que contribuíram tanto durante quase meio século de pertença do Reino Unido à UE, e penso em todos aqueles que nos ajudaram a criar as nossas instituições, pessoas como o comissário Arthur Cockfield, conhecido como o 'pai' do nosso Mercado Único, ou Roy Jenkins, presidente da Comissão Europeia que fez tanto para abrir caminho à nossa moeda única", disse.

O adiamento do Brexit para o dia 31 de janeiro foi o terceiro desde que os cidadãos britânicos votaram pela saída do Reino Unido da União Europeia em 2016. O processo provocou uma crise política devido ao impasse no parlamento e, pelo meio, Theresa May demitiu-se e foi substituída por Boris Johnson.