Livre garante que convocou Joacine para reunião, mas deputada nega

O Livre disse ter convocado Joacine Katar Moreira para a Assembleia, desta quinta-feira, em que vai decidir sobre a retirada de confiança política daquela que é a única representante do partido no parlamento. No entanto, o assessor da deputada nega que esta tenha recebido qualquer convocatória.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Livre disse que foi enviado a Joacine, bem como aos restantes membros do partido, um email informativo sobre a 44ª Assembleia, que irá decorrer na próxima quinta-feira a partir das 20h00. Segundo o partido, quando a Mesa da Assembleia informa os seus membros acerca destas reuniões, essa informação é “interpretada como uma convocatória”.

No entanto, o partido e a deputada assumem posições contraditórias. Contactada pela mesma agência noticiosa, a assessoria parlamentar de Joacine Katar Moreira nega que a deputada tenha recebido qualquer “email”, acrescentando ainda que tentou comunicar com os órgãos do partido para que o mesmo documento fosse novamente enviado a Joacine.

Recorde-se que o Livre vai decidir, esta quinta-feira, sobre uma proposta de retirada de confiança na deputada, na 44ª Assembleia, que foi marcada com caráter “extraordinário e urgente”.