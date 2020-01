EUA. Número de feridos após ataque iraniano aumenta para 50, diz Pentágono

Na sequência do ataque, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha dito que nenhum norte americano tinha sido ferido, justificando a não retaliação contra Teerão.

O Pentágono afirmou em comunicado terça-feira que o número de tropas com lesões cerebrais traumáticas após o ataque iraniano a uma base no Iraque, no dia 8 de janeiro, aumentou para 50 - o número previamente anunciado era de 34.

