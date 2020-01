Coronavírus: Aviões que vão repatriar cidadãos europeus vão partir do aeroporto de Beja

A companhia aérea portuguesa Hi Fly foi fretada para fazer o repatriamento dos cidadãos europeus que se encontram na China, país onde surgiu o novo coronavírus. Os voos vão sair do aeroporto de Beja, avança o Jornal de Notícias.

Segundo o mesmo jornal, que cita fonte do aeroporto, o primeiro voo, um A380 – o maior avião comercial do mundo - vai sair de Beja pelas 10h00, mas deverão ocorrer mais partidas no mesmo dia, com o mesmo objetivo.

O avião deverá sair de Beja, com os tripulantes da companhia aérea, com destino a França - onde deverão embarcar cerca de 30 operacionais, entre médicos, autoridades e técnicos de saúde, e depois rumar ao Vietname. Não se sabendo como vai funcionar o restante procedimento para o repatriamento dos cidadãos europeus.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, confirmou ao Jornal de Notícias que vão ser enviados técnicos para explicar às tripulações portuguesas os comportamentos a adotar durante o procedimento.

Sobre o voo do A380 e outro eventuais voos, Graça Freitas disse que os aviões “não regressam para Portugal, são fretados, talvez por uma companhia terceira, e talvez vão para Paris" e não referiu se os portugueses serão abrangidos por estes voos.