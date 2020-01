Bruno Fernandes em lágrimas na despedida: "Não sou leão desde o berço, mas serei a partir de agora"

Médio não conseguiu conter as lágrimas na despedida do Sporting.

Bruno Fernandes despediu-se, esta quarta-feira, de Alvalade. Rumo ao Manchester United, o médio, de 25 anos, emocionou-se na despedida do Sporting.

"As palavras são poucas para aquilo que passei aqui…Não é fácil…Foram momentos muito importantes que passei aqui, para a minha carreira", disse Bruno Fernandes, em lágrimas, em declarações à Sporting TV.

"Passei por muitas coisas boas, muitas coisas negativas. Obviamente, o que irei guardar são as coisas positivas. Quero que as pessoas se lembrem de mim pela positiva. Eu irei lembrar-me do Sporting só pela positiva, também", acrescentou.

"Não sou leão desde o berço, mas serei a partir de agora", frisou.

Recorde-se que Bruno Fernandes vai para o Manchester United a troco de 55 milhões de euros - o negócio pode ascender aos 80 milhões de euros.