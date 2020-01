Estrela de séries da Disney detida por roubo

O ator norte-americano Shaun Weiss, que fez parte de vários filmes da Disney, foi detido, este domingo, por roubo e por estar sob o efeito de drogas.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Marysville, na Califórnia, informou que Weiss, de 41 anos, foi encontrado pelas autoridades na casa de outra pessoa, dentro de um carro que estava na garagem da habitação.

"Weiss forçou a entrada para conseguir acesso ao veículo ao partir uma janela”, explicou a polícia, acrescentando ainda que o ator "demonstrava sinais de estar sob o efeito de drogas”.

Weiss admitiu que não morava naquela residência e que o carro não era dele. Acabou detido no local.

O ator já tinha estado preso em 2018 sob a acusação de estar sob efeito de drogas e álcool. Em agosto do mesmo ano, Weiss anunciou que tinha dado entrada numa clínica de reabilitação. Agora volta a estar envolvido em problemas com as autoridades.