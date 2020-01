Quinta-feira com chuva em todo o território português

As chuvas serão mais persistentes no Minho e Douro Litoral.

A chuva fraca vai chegar, esta quinta-feira, a todo o território português, podendo ser mais persistente no Minho e Douro Litoral.

O céu vai estar, geralmente, mais nublado, segundo o Instituto português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na região Sul, a nebulosidade vai, no entanto, diminuir ao longo do dia.

Numa semana que ficou marcada pelo regresso da chuva, as temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 17 graus, em Lisboa, e os 11 e os 14, no Porto.