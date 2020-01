Abel Matos Santos elogia PIDE e Salazar e chama 'agiota dos judeus' a Aristides Sousa Mendes

O ex-candidato à liderança do CDS é conhecido por ser uma das vozes mais polémicas do CDS-PP, mas os seus comentários já foram muito mais controversos no passado.

No Facebook, a partir de 2012, o centrista foi deixando algumas declarações polémicas. Uma delas diz respeito a Aristides Sousa Mendes: “Porque será que defendem Sousa Mendes, que foi um agiota dos judeus?”

Noutro post, Matos Santos elogiou o líder do Estado Novo: “Viva Salazar! E ele vive mesmo! Façam o que fizerem, mudem o nome da ponte que ele fez, apaguem nomes de ruas, mintam sobre ele, façam o que fizerem, nunca conseguirão apagar a sua memória e o seu vasto legado! Foi, sem dúvida alguma, um dos maiores e melhores portugueses de sempre!”

Nos comentários desta publicação, o membro do CDS-PP afirmou que a PIDE, “uma das melhores polícias do mundo”, só provocaria problemas “aos comunistas e àqueles que atentavam contra a segurança do Estado”.

Abel Matos Santos explicou ao Expresso que “expurgar frases desses textos e descontextualizá-las não é um exercício sério”. Recorde-se que o candidato à liderança do CDS-PP desistiu a favor de Francisco Rodrigues dos Santos, que foi eleito presidente do partido no fim de semana passado.