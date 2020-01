Homem com ordem de despejo é suspeito de incendiar habitação

Um homem é suspeito de incendiar a casa que arrendava, em Braga, ao início da manhã desta quinta-feira.

O homem, que tinha uma ordem de despejo até ao fim do mês, vivia no primeiro andar de uma habitação com dois pisos, no concelho de Esporões.

Segundo uma fonte da GNR contou ao Jornal de Notícias, o homem é suspeito de ter ateado fogo à casa e de ter fugido. O fogo terá deflagrado por volta das 6h30 e mobilizou 15 operacionais e três viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga.