Filipinas confirma primeiro caso de coronavírus

O novo coronavírus, que já matou 170 pessoas, chegou às Filipinas, confirmaram as autoridades, esta quinta-feira, citadas pela CNN. As Filipinas são assim a 22.ª região infetada pelo surto.

A pessoa contagiada é uma mulher chinesa, de 38 anos, que viajou de Wuhan para as Filipinas, no passado dia 21. A mulher procurou ajuda médica quando começou a ter uma tosse leve e acabou por ser internada num hospital em Manila, tendo sido confirmado que estava infetada com o novo coronavírus, esta quinta-feira.

"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com o hospital onde a paciente está internada e ativamos o sistema de comando de incidentes do referido hospital para o gerenciamento apropriado, especificamente no controle de infecções, gerenciamento de casos e contenção. Também estamos a implementar medidas para proteger a equipa de saúde que presta atendimento a esres pacientes ", afirmou o secretário de saúde, Francisco Duque III.

As autoridades estão a tentar identificar pessoas com quem a mulher chinesa esteve em contacto, nos lugares onde esta esteve, antes de começar a ter os sintomas, para os colocar sob observação.