A última fotografia de Kobe Bryant pode ser uma selfie com um fã. Brasy Smigiel, de 13 anos, encontrou a estrela da NBA no Mamba Sports Academy, onde este treinava a equipa de basquetebol da filha Gianna, no sábado passado, um dia antes do acidente de helicóptero que vitimou Kobe, Gianna e mais sete pessoas.

A mãe do menor Dione Reich Smiegiel disse, em declarações à CNN, que o jovem é “um grande fã de Kobe” e que quando viu o desportista pela primeira vez na academia, pediu-lhe para tirar uma fotografia, no entanto, este recusou-se visto estar “muito chateado” com a perda da equipa de Gigi.

Depois do segundo jogo da equipa de Bryant ter sido um sucesso, Brasy Smigiel decidiu tentar novamente a sua sorte. Kobe acabou por aceitar tirar a fotografia mas disse-lhe “amanhã tiramos uma melhor”, conta a mãe do jovem.

A família Smiegiel diz estar desvastada com o acidente. "Kobe era muito importante na nossa pequena comunidade de Newbury Park. Os meus meninos não sabem como processar isto", disse Smigiel.

"Acordei no domingo e ouvi dizer que tinha ocorrido um acidente de helicóptero em Calabasas e disse à minha família: " Oh, meu Deus, um helicóptero acabou de cair ao mesmo tempo em que Kobe deveria chegar a Camarillo. Rezo para que não seja ele e Gigi '", acrescentou. "Então, uma hora depois, recebemos a notícia. É tudo tão triste", lamentou.