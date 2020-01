David Schwimmer sugere um remake de Friends com elenco mais inclusivo

Depois de Friends ter ficado disponível na Netflix, os seis amigos ganharam ainda mais fãs por todo mundo, e, apesar de o grupo ser adorado por milhares de pessoas, há um amigo que tem sido muito criticado.

À luz do novo milénio, Ross, interpretada por David Schwimmer, tem sido criticado, entre outras coisas, por não ter deixado o filho brincar com bonecas ou por ter namorado com uma aluna.

Em entrevista ao Guardian, o ator referiu que, apesar de essas críticas não o incomodarem, as pessoas deviam “olhar para a história do ponto de vista do que a série estava a tentar fazer”. “Talvez devesse haver uma nova série de Friends onde o elenco fosse totalmente asiático negro”.