Maior túnel para tráfico de droga encontrado na fronteira dos EUA com o México

Foi encontrado o maior túnel de tráfico de droga, com uma extensão de 1313 metros na fronteira dos Estados Unidos com o México, noticiaram as autoridades norte-americanas, que descreveram a construção como sofisticada. O maior túnel descoberto até à data tinha sido também na fronteira do México com San Diego, no Estado norte-americano da Califórnia, e tinha 904 metros de extensão.

A entrada do túnel foi descoberta em agosto do ano passado, num edifício de uma área industrial nos arredores de Tijuana, a cerca de 800 metros da fronteira com a Califórnia, mas as imagens só foram partilhadas esta quarta-feira pela Polícia de fronteira (CBP) e pela agência antidroga (DEA).

A obra tem 1,68 metros de altura e 0,61 metros de largura. A profundidade média é de 21,3 metros. O túnel tem ventilação, cabos e painéis de alta tensão, um sistema de drenagem pluvial e um elevador na entrada."A sofisticação deste túnel demonstra a determinação e os recursos financeiros dos cartéis [de droga]", afirmou o agente da DEA John Callery, em comunicado, citado pela CNN.

O túnel termina numa área industrial de Otay Mesa, em San Diego, próximo à fronteira. "Embora os túneis não sejam uma ideia nova na fronteira entre o México e a Califórnia, a sofisticação e a extensão deste em particular demonstram o esforço e o tempo que cartéis internacionais são capazes de investir no tráfico transfronteiriço", disse o agente de Segurança Interna Cardell T. Morant.