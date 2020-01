Diretor de programas da TVI deixa mensagem a Daniel Oliveira: "Alguns acham que sabem o que nos separa"

O @daniel__oliveira faz hoje anos. Parabéns e uma vida longa ! Alguns acham que sabem o que nos separa. Pois, vou dizer-vos o que nos une: Amizade, partilha e admiração num caminho de 20 anos. Eis o que fica quando tudo passa. “E enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar...”

