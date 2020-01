Menino de cinco anos em estado crítico depois de ser atacado pelos cães de família

Caso aconteceu nos Estados Unidos. Criança perdeu a orelha esquerda, parte do lábio superior, parte de uma das pálpebras e metade da orelha direita

Um menino, de 5 anos, encontra-se em estado crítico depois de ter sido atacado por dois cães da família, no Estado norte-americano do Texas, na sexta-feira.

Em declarações à estação televisiva KHOU, os pais de Mason Swain, a vítima, disseram que, embora a criança brincasse com os animais desde pequena, sempre foram muito cuidadosos quando os cães estavam perto do filho. Segundo os progenitores, o incidente ocorreu na casa da avó do menino. Os cães atacaram Mason, quando a família pensava que estes estavam trancados numa das divisões da casa.

O pai do menino encontrou-o ferido no quintal.

"O Mason estava deitado no chão (...) Eu vi a cara dele e (...) eu pensei que ele se tinha ido”, recordou o homem.

Segundo a estação televisiva, os cães foram imediatamente eutanasiados.

O menino encontra-se em estado crítico e segundo a mãe, perdeu a orelha esquerda, parte do lábio superior, parte de uma das pálpebras e metade da orelha direita. Swaim já foi submetido a três cirurgias e deverá passar por mais procedimentos.

“Fiquem alerta. Vocês não podem confiar num animal de família, porque eles são animais ", aconselharam os pais.