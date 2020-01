Georgina Rodríguez gera polémica em Itália ao exigir cachet milionário

Georgina Rodríguez foi convidada para fazer parte da lista de apresentadores da 70.ª edição do festival Sanremo, em Itália. No entanto, o valor exigido pela modelo para fazer parte do evento está a gerar polémica.

De acordo com a imprensa italiana, a namorada de Cristiano Ronaldo não aceitou os 50 mil euros propostos pela organização e exigiu que lhe pagassem mais de 140 mil euros pela sua participação. No passado fim de semana, a modelo viajou até Sanremo para acertar o negócio e conseguiu levar a melhor.

O Festival de San Remo é um dos mais emblemáticos festivais de música do mundo e este ano vai decorrer entre 4 e 8 de fevereiro.