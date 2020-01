Avião que saiu de Beja com destino a Wuhan vai buscar pelo menos 133 europeus

O avião da companhia Hi Fly, que saiu esta quinta-feira de Beja, vai repatriar pelo menos 133 cidadãos de 16 Estados-membros, incluindo 17 portugueses, e deverá partir para a região portuguesa de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, na sexta-feira ou sábado.

Segundo fonte europeia, citada pela agência Lusa, o avião, que foi fretado pelo Governo francês, está agora em Paris, onde vai embarcar uma equipa médica.

De acordo com a mesma fonte, até esta manhã estava confirmado o repatriamento de 133 cidadãos da União Europeia - Áustria, Bélgica, Croácia, República Checa, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Letónia, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Espanha e Suécia.

Vão ainda ser repatriados no mesmo avião, cidadãos de países fora da UE, como Noruega ou Turquia.

Segundo a mesma fonte, serão 17 os portugueses repatriados de Wuhan.

Recorde-se que o avião – o Airbus 280 – saiu hoje do aeroporto de Beja, pelas 10h06.

O vírus já chegou a 22 territórios diferentes, tendo provocado a morte de 170 pessoas e deixado milhares de pessoas infetadas.